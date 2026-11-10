Camioneros en paro se reunirán con el Ministerio de Transportes

Camioneros de varias regiones del país iniciaron este martes bloqueos parciales de rutas en protesta por las alzas de precios de los combustibles, a pesar de que el Gobierno anunció en la víspera medidas para atenuar estos aumentos de los valores a través de un proyecto de ley.

Las principales demandas de los camioneros, a quienes se les sumaron los buses interurbanos y organizaciones como "No + TAG", tienen que ver con la reactivación del Mepco, la eliminación del impuesto específico de los combustibles y la revisión de los cobros d los TAG y peajes.

Alrededor de las 11:00 horas, los transportistas llegaron a un acuerdo con el Gobierno para dialogar sus causas en el Ministerio de Transportes, instancia en la que también participarán las otras organizaciones que se sumaron. La reunión se celebrará a las 15:00 horas en las oficinas de la cartera.

Más temprano, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, solicitó el despeje de la ruta para llegar a un acuerdo. Sin embargo, los camioneros se rehusaron al solicitar una reunión con el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, pidiendo que llegara hasta la Ruta 68.

El dirigente de la Cooperativa de Transportes Unidos de Chile, Manuel Bernales, señaló que "hemos pedido que venga una autoridad para hacer una reunión efectiva con todos los gremios a nivel nacional y poder buscar un diálogo, una solución. Nosotros lo que buscamos es el Mepco, que se restablezca el Mepco, que se bajen los combustibles de verdad".

Asimismo, manifestó su desacuerdo con las medidas anunciadas por el Ejecutivo: "El presidente anuncia un proyecto por 20 pesos de alza, ni siquiera una baja, que máximo 20 pesos por tres meses, ¿y después qué va a pasar? Lo van a subir 580 de nuevo como cuando partió esto, que valía 990 pesos el litro y hoy día vale 1.650".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Buses Interurbanos, Juan Cornejo, detalló los motivos de su adhesión al paro: "Sostuvimos reuniones por Ley del Lobby con Hacienda; Hacienda nos derivó al Ministerio de Transporte; de allí nos fuimos de secretaria en secretaria y no llegamos a ninguna parte".

"Creemos que existen los mecanismos para que haya una solución. Nosotros el impacto del combustible realmente no lo podemos subir a lo que son los usuarios. Lamentablemente el combustible subió mucho, nosotros hubiésemos pedido que ojalá Hacienda haya tenido otro tipo de medida de impacto para nuestras asociaciones, pero no lo fue", aseveró.

El delegado Germán Codina precisó sobre el encuentro que contempla las distintas organizaciones que están movilizadas en este momento y aseguró que "existe toda la disposición del Ministerio de Transportes a poder recibirlos, generar un espacio de encuentro y sabiendo sí que no existen varitas mágicas (...) Esta es una situación de carácter internacional que repercute en el precio de los combustibles, que también golpea a nuestro país".

Rutas paralizadas

En la comuna de Paine, sur de Santiago, altura del kilómetro 41, se mantienen camiones ocupando una pista de circulación: los vehículos que van hacia el sur tienen solo una pista, lo que ha generado gran congestión.

Otros transportistas se han apostado en la salida norte de la Región Metropolitana en la comuna de Quilicura.

En la Ruta 68, en dirección a Valparaíso, cerca de 30 camioneros independientes decidieron bloquear la zona con las principales demandas: que existan cambios al Mepco, la eliminación del impuesto específico a los combustibles y una revisión de los cobros del TAG y peajes.

El dirigente, Matías Campo, confirmó que no han conversado con el Gobierno: "Las confederaciones de camiones más grandes están todas arregladitas, por eso ellos no salen a movilizarnos. Nosotros somos camiones pymes, somos grúas pymes, somos taxistas pymes. Entonces, somos parte importante del país, que mueve realmente el país. Nosotros lo que esperamos es poder que se abra una mesa de trabajo y atacar estos tres puntos".

En la comuna de San Bernardo, a la altura del kilómetro 20 de la Ruta 5 Sur, se encuentran dos pistas habilitadas para el tránsito. No obstante, los camiones que se están sumando a la movilización avanzan apenas a 5 kilómetros por hora, lo que ha generado una alta congestión vehicular.

En el Biobío, cerca de 720 camiones se han reunido en las comunas de Cabrero, Los Ángeles, Mulchén, Concepción, Talcahuano, Hualpén y Contulmo, sumando una nueva petición sobre las autopistas concesionadas y el precio del TAG.

Y los transportistas escolares anunciaron que se sumarán a la protesta durante la jornada.

Hasta ahora el llamado es a no bloquear el paso; sino solo hacer más estrechas las rutas para ralentizar el traslado de otros medios de transportes

En Coquimbo también hay movilización. Camioneros apostados a la altura de Lagunillas, al sur de Coquimbo. También se mantiene bloqueada una pista y se espera que se sumen transportistas de Ovalle.

En la Región de Tarapacá, un grupo de camiones se apostaron en la Ruta 5 Norte, a la altura del cruce con la Ruta 16 cerca de Humberstone, al extremo norte de Pozo Almonte. Asimismo, se registran bloqueos y cortes en la Ruta 1, que conecta Iquique con el Aeropuerto Internacional Diego Aracena; en este lugar, se está permitiendo el tránsito de vehículos livianos, pero se bloqueó a vehículos de transporte de carga.

En el puerto de Iquique se detuvo el tránsito de vehículos de transporte de carga. Desde la Empresa Portuaria de Iquique se anunció la suspensión de la apertura; hoy iniciaba la temporada de cruceros en la Región de Tarapacá, sin embargo, la nave que tenía previsto recalar a las 08:00 de la mañana no lo hará.