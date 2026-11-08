Vozinha tras ganar el título: Vine para eso, culmina lo que he hecho toda mi vida

El arquero caboverdiano Vozinha evidenció su felicidad luego de levantar la copa de campeón con Colo Colo tras la fecha 27 de la Liga de Primera, con emoción y sentidas dedicatorias por el título.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros, a toda la dirigencia, al staff técnico y a todos los trabajadores de Colo Colo. Me han recibido muy bien desde el primer día", señaló a TNT Sports tras el partido.

"Vine aquí para eso, para ganar el título. Gracias a Dios conseguimos este gran título. Estoy muy feliz, muy contento", sumó.

En cuanto al significado emocional de la corona, el portero indicó que "culmina todo lo que he hecho en mi carrera, durante toda mi vida. Estoy muy feliz por eso".

"Es trabajo de todo el equipo, durante todo el campeonato. Cuando llegué aquí faltaban muy, muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. En algunos momentos erré, pero eso es parte del fútbol. Ahora a celebrar" sumó.

Finalmente, Vozinha expresó que "ahora vamos a celebrar, después hablamos del futuro. Va para mi familia, para Cabo Verde, para todos mis compañeros y todos los hinchas de Colo Colo".