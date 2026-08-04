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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha y su primer día en Colo Colo: "Feliz de comenzar este camino"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de Cabo Verde realizó sus primeras publicaciones en redes como jugador de los albos.

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Vozinha, flamante refuerzo de Colo Colo, realizó sus primeras publicaciones en redes sociales como jugador del cuadro albo, manifestando su felicidad por esta nueva aventura.

En su primera publicación, Vozinha destacó su arribo a Chile y la firma del contrato con los albos.

"Una nueva etapa comienza. Llegada a Chile, exámenes médicos completados y contrato firmado. Muy feliz de ser parte de esta gran familia y motivado para dar lo mejor de mí en cada desafío", expresó.

Posterior a ello, en un segundo posteo, destacó su primera jornada con el Cacique.

"Primer trabajo concluido. Primer día de trabajo finalizado. Muy feliz por comenzar este camino y vestir estos colores. Vamos Colo Colo", publicó el arquero, con postales en el Monumental.

Vozinha recibirá la bienvenida de los hinchas este miércoles, a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Monumental, en un evento gratuito organizado por Colo Colo.

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