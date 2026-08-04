Incendio afecta a zona industrial en Quilicura

Un incendio de grandes dimensiones afecta esta noche de martes a una zona industrial de la comuna de Quilicura, con una alerta por de emanación de amoníaco.

El fuego se inició en la empresa de pinturas Panimex y posteriormente se propagó a dependencias de una compañía vecina, Cloramon; ubicadas ambas en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur.

Pese a la dimensión de las llamas, acompañada por incesantes explosiones, de momento no se reportan personas lesionadas ni afectadas severamente por la emanación de humos tóxicos.

No obstante, debido a la fuga de amoníaco, se ha llamado a los residentes del sector a mantener puertas y ventanas cerradas.

"Hasta el momento, está contenido"

El delegado presidencial regional, Germán Codina, llegó al lugar y habló de una "circunstancia bien compleja", pero destacó que, "hasta el momento, está contenido el incendio".

No obstante, la extinción, dada "su envergadura, probablemente va a demorar muchas horas".

"Hasta el momento se ha contenido el incendio en una zona donde hay combustibles que no presentan mayores riesgos, dentro de los riesgos que tiene esta empresa... Sabemos que tiene algunos depósitos de alcohol y eso sí puede tener una combustión grande", comentó Codina frente a la prensa.

El exalcalde de Puente Alto llamó a los curiosos a no acercarse al lugar, pues "se ha visto también la combustión de algunas bombonas de gas, que cuentan con sistemas de seguridad y con ciertas rajaduras que permiten (...) la incineración del contenido de manera vertical, hacia arriba", evitando "riesgos mayores a los observados hasta el momento".

Codina confirmó además que, en la empresa Panimex, "ha habido incendios previos en el año 2013, 2014 y 2017. De hecho, el comandante que está a cargo de esta emergencia también concurrió en aquella oportunidad; es una persona que ya conoce el lugar, el recinto, ya estuvo en los incendios anteriores".

Debido a dichos siniestros, "los equipos de la Seremi de Salud ya habían manifestado una serie de decisiones y acciones que debía implementar empresa, y obviamente en este minuto también se encuentra presente y haciendo el levantamiento necesario para ver si se cumplieron o no las medidas que la empresa debía adoptar".