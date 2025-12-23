Zaragoza descartó la salida de Esteban Andrada a Colo Colo

La posibilidad de que el portero argentino Esteban Andrada se transforme en jugador de Colo Colo quedó descartada luego de que desde España el club Real Zaragoza le cerrase la puerta de salida al arquero.

Fue el director deportivo del club, Txema Indias, quien en diálogo con La Tercera mostró su negativa a que Andrada deje el club para fichar por los albos.

"Es primera noticia que tenemos sobre el interés de Colo Colo, se lo aseguro. Algo nos comunicó su representante sobre una posible salida, pero la respuesta es tajante, el jugador no se va de Zaragoza", dijo.

"No existe ninguna posibilidad de que se vaya, Esteban (Andrada) es una pieza fundamental de nuestro proyecto y no queremos que se marche. Al menos, en lo inmediato, el portero se quedará con nosotros hasta junio, cuando cumpla su contrato con Zaragoza", añadió.

"Se rumoreaba también del interés de un equipo de Argentina, pero tampoco es viable para nosotros", complementó el dirigente.

El interés por Andrada surgió a partir de su cercanía con el técnico Fernando Ortiz, con quien coincidió en Monterrey, club dueño del pase del cancerbero.