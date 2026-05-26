Crystal Palace y Rayo Vallecano tienen una cita con la historia en la final de la Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano tienen este miércoles una cita con la historia, cuando se enfrenten en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, desde la 15:00 horas (19:00 GMT), en la final de la UEFA Conference League.

Ambos equipos disputarán su primera final en un torneo europeo, por que lo que es una instancia inédita en sus historias.

El conjunto inglés tuvo que disputar esta competición por una decisión administrativa, ya que la temporada pasada clasificó a la Europa League, pero por la regulación de multipropiedad de la UEFA, al ser sus dueños los accionistas de Olympique de Lyon, fue obligado a cambiar de torneo.

El equipo dirigido por Oliver Glasner ganó el año pasado la FA Cup y la Community Shield. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente durante el curso de la temporada.

Crystal Palace terminó en el decimoquinto lugar en la Premier League, y Glasner, cansado de las decisiones directivas de no invertir en el equipo, anunció su marcha. La final este miércoles en Alemania será su último partido en club y espera terminar su periplo con el título.

La formación del Palace será con Henderson; Muñoz, Canvot, Lacroix, Riad, Mitchell; Hughes, Kamada; Sarr, Yeremy Pino, Mateta.

Rayo Vallecano, por su parte, también buscará levantar el primer título continental de su historia. Su mejor participación fue hace 25 años, en la antigua Copa UEFA, cuando perdió en cuartos de final ante Alavés.

En el presente, Rayo Vallecano terminó octavo en La Liga de España, y bajo la dirección técnica de Iñigo Pérez, buscará extender su buen presente a costa del cuadro británico.

La posible oncena del cuadro español será con Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, De Frutos, Camello o Álvaro; Alemao.

La final entre Crystal Palace y Rayo Vallecano será arbitrada por el italiano Maurizio Mariani.

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