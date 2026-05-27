Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.6°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Religión | Cristianismo

Los lefebvrianos desafían nuevamente al Vaticano y reviven la sombra de un cisma

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X anunció el nombre de cuatro obispos que ordenará sin el permiso de León XIV, pese a la amenaza de excomunión.

La Santa Sede reiteró que la realización de las consagraciones episcopales sin mandato papal constituirá una adhesión formal a una ruptura eclesial.

Los lefebvrianos desafían nuevamente al Vaticano y reviven la sombra de un cisma
 EFE (archivo)

La organización religiosa fundada en 1970 ya había protagonizado un quiebre similar en 1988, cuando el arzobispo Marcel Lefebvre consagró pastores ilegalmente, gatillando sanciones canónicas severas por parte de Juan Pablo II.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación tradicionalista conocida como los 'lefebvrianos', anunció este martes los nombres de los obispos que ordenará sin permiso papal, pese a la amenaza de excomunión del Vaticano.

El superior general de la FSSPX, Davide Pagliarini, mantuvo el pulso a la Santa Sede y anunció "con alegría" el nombre de los sacerdotes que hará obispos el 1 de julio.

Se trata del suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, según se lee en un comunicado de la propia congregación.

Pagliarini sostiene que estas ordenaciones sin el aval pontificio no pretenden "establecer una autoridad paralela en la Iglesia" ni "desafiar" al pontífice, sino "asegurar la continuidad en la administración de los sacramentos" de la congregación.

"Nuestra voluntad de servir a la santa Iglesia católica permanece inquebrantable, con la conciencia del deber imperioso de transmitir fiel e íntegramente lo que hemos recibido, es decir, aquello que la Iglesia siempre ha creído, enseñado y practicado", termina.

Precedente histórico

La FSSPX es una congregación tradicionalista fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, en oposición a algunos preceptos del Concilio Vaticano II.

En 1988 la Fraternidad originó un auténtico cisma cuando Lefebvre ordenó a cuatro obispos sin la autorización, lo que obligó al entonces papa Juan Pablo II (1978-2005) a excomulgarlos a todos.

Años después, Benedicto XVI (2005-2013) intentó tender puentes con este bastión tradicionalista de la Iglesia católica y llegó incluso a levantar la excomunión a los prelados.

Ahora la historia se repite y los seguidores de Lefebvre llevan avisando desde el pasado febrero de su intención de nombrar a estos prelados el 1 de julio sin el permiso de León XIV, alegando un "estado de necesidad" para la supervivencia de esta organización.

Advertencia de excomunión

El pasado mayo, el Vaticano les advirtió de que con ello incurrirían en un "acto cismático" que implicaría la excomunión de los implicados.

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, reiteró entonces por escrito que estas consagraciones "no tienen el correspondiente mandato pontificio" y suponen una "grave ofensa a Dios".

"Las ordenaciones episcopales anunciadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X carecen del correspondiente mandato pontificio. Este gesto constituirá un acto cismático y la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y conlleva la excomunión establecida por el derecho de la Iglesia", advirtió en una nota.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada