Proyectan nueva alza: 37 pesos por litro subirían las bencinas

En un análisis de mercado, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) estimó que este jueves 28 de mayo las bencinas volverán a subir de precio.

"El tipo de cambio registró un aumento durante el período analizado, ascendiendo desde $888 por dólar el 8 de mayo hasta $908 por dólar el 20 de mayo, en un contexto de incertidumbre ante una eventual reactivación del conflicto entre EE.UU. e Irán. Además de datos de inflación en Estados Unidos superiores a lo esperado, que reforzaron las expectativas de tasas de interés elevadas por más tiempo", contextualizó la unidad académica.

Considerando además la evolución del mercado de futuro del petróleo Brent, "y bajo el supuesto de que el Mepco opera en su configuración actual, se proyecta que el precio mayorista de las gasolinas registre un alza de $37 por litro a partir del 28 de mayo".

"El diésel, en cambio, presentaría una reducción de alrededor de $33 pesos por litro, reflejo de la caída en el precio internacional de este combustible", agregó Clapes UC, que mira a futuro una reducción de precios para el ajuste del 18 de junio próximo, con los datos actuales.