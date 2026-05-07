ExLa Calera y O’Higgins fue héroe y buscará un inédito título europeo con Rayo Vallecano

El club español Rayo Vallecano accedió por primera vez a una final internacional tras superar las semifinales de la Conference League, contando con un viejo conocido del fútbol chileno entre sus nombres más importantes.

Augusto Batalla, exarquero de Unión La Calera y O'Higgins de Rancagua, se alzó como héroe gracias a sus intervenciones e incluso un penal atajado y posterior achique en la revancha contra Racing de Estrasburgo.

Cabe recordar que el guardameta trasandino formado en River Plate, pasó por Chile para defender la camiseta calerana en 2019 con la Copa Sudamericana de aquel año en el camino, y relegando a la suplencia al ídolo "cementero" Lucas Giovini.

Luego pasaría a las filas del "O'Hí-O'Hí", donde jugó entre 2020 y 2021, también siendo el titular del conjunto rancagüino. Ambos fichajes fueron en calidad de préstamo.

Posteriormente vinieron otras fugaces cesiones a San Lorenzo y Granada para recalar a mediados de 2024 en Rayo Vallecano, elenco que se quedó definitivamente con su pase y hoy lo tiene como figura.

La escuadra de Vallecas buscará su primera estrella continental ante Crystal Palace de Inglaterra el miércoles 27 de mayo a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).