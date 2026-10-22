Niklas Castro anotó en goleada de SK Brann en la Conference League

El delantero chileno Niklas Castro volvió a brillar en SK Brann, al anotar en la goleada por 1-4 de su equipo ante Kauno Zalgiris de Lituania, en la segunda fecha de la fase de liga de la Conference League.

Castro fue el encargado de abrir el marcador en Kaunas, con un tempranero gol de penal (7').

Los locales igualaron gracias a Renan Oliveira (12'), pero el conjunto noruego impuso sus condiciones y celebró gracias a la figura del partido, Noah Holm, autor de un triplete para sellar la victoria (25', 40' y 85').

Con la victoria, Brann quedó en el tercer lugar de la fase de liga, con dos triunfos, igualado con Lugano de Suiza y Panathinaikos.

En la próxima fecha del torneo de la UEFA, Brann visitará a St. Truiden en Bélgica.