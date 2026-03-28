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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conmebol

Conmebol aplicó duros castigos y multas a Huachipato, Cobresal y Audax Italiano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los elencos sufrieron por sus presentaciones en la fase previa de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Conmebol aplicó duros castigos y multas a Huachipato, Cobresal y Audax Italiano
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Conmebol notificó una serie de sanciones disciplinarias contra Huachipato, Cobresal y Audax Italiano, aplicando multas económicas que sumaron 123 mil dólares entre los tres clubes tras los informes de sus encuentros por fases previas en Copa Libertadores y Sudamericana.

El castigo más severo recayó sobre el elenco de Talcahuano con un monto a pagar de 105 mil dólares y la obligación de jugar sus próximos dos partidos internacionales a puerta cerrada debido a los cantos xenófobos de su hinchada contra jugadores de Carabobo de Venezuela.

Por su parte, Cobresal también sufrió consecuencias financieras de 18 mil dólares por incumplimiento al manual de clubes y fallas en el reglamento de seguridad por el partido que lo enfrentó ante Audax Italiano en Calama, donde el suministro eléctrico retrasó el inicio del pleito.

Finalmente, los floridanos tuvieron solamente una advertencia formal por el juez único de la comisión disciplinaria, Eduardo Gross, debido a que sus hinchas infraccionaron el artículo relacionado con "escalar estructuras e instalaciones no destinadas para su uso".

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