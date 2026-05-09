Conmebol reiteró intención de "ir hasta el final" para recuperar fondos en el FIFA Gate

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró este sábado su disposición de "ir hasta el final" para recuperar fondos desviados en el caso FIFAgate, un escándalo de corrupción que estalló en 2015 y causó una grave crisis en el fútbol mundial.

A través de un comunicado, el organismo afirmó que su lucha "no cesa" y que mantiene su "determinación de buscar la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano", así como la "persecución penal" de los responsables de estos hechos.

Así mismo, recordó que hasta el momento se logró recuperar 128.600.000 de dólares en el marco del caso FIFAgate, y que estos recursos han servido para el desarrollo del fútbol femenino, formativo en la región y para hacer frente al desafío que supuso la pandemia.

De acuerdo con una auditoría forense de la firma Ernst&Young, cuyos resultados la Conmebol presentó en su sexagésimo séptimo congreso de 2017 celebrado en Santiago de Chile, entre 2000 y 2015 casi 130 millones de dólares fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas del organismo.