Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.2°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Conmebol

Conmebol reiteró intención de "ir hasta el final" para recuperar fondos en el FIFA Gate

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El organismo mantiene su "determinación de buscar la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano".

Conmebol reiteró intención de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró este sábado su disposición de "ir hasta el final" para recuperar fondos desviados en el caso FIFAgate, un escándalo de corrupción que estalló en 2015 y causó una grave crisis en el fútbol mundial.

A través de un comunicado, el organismo afirmó que su lucha "no cesa" y que mantiene su "determinación de buscar la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano", así como la "persecución penal" de los responsables de estos hechos.

Así mismo, recordó que hasta el momento se logró recuperar 128.600.000 de dólares en el marco del caso FIFAgate, y que estos recursos han servido para el desarrollo del fútbol femenino, formativo en la región y para hacer frente al desafío que supuso la pandemia.

De acuerdo con una auditoría forense de la firma Ernst&Young, cuyos resultados la Conmebol presentó en su sexagésimo séptimo congreso de 2017 celebrado en Santiago de Chile, entre 2000 y 2015 casi 130 millones de dólares fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas del organismo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada