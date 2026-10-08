¿La Copa América de 2028 tiene sede definida y aumentarán los participantes?

La próxima Copa América será en 2028 y, aunque Conmebol no ha entregado información oficial, nuevamente aparece como fuerte candidato para organizar el torneo Estados Unidos.

De acuerdo a varios medios internacionales, que citan al diario The Times de Inglaterra, Estados Unidos repetirá como sede, tras la exitosa organización en 2024, en donde se coronó bicampeón Argentina.

Además, supuestamente esta competición contempla un novedoso cambio, ya que se analiza aumentar la cantidad de selecciones de 16 a 20, un récord para el torneo.

En 2024 participaron 16 selecciones: Los 10 países de Conmebol y seis invitados de Concacaf; y compitieron en cuatro grupos de cuatro equipos.

En caso de haber un aumento de participantes, Conmebol deberá definir un nueva modalidad para el desarrollo del torneo.

De acuerdo a información de Olé, se espera que en el Congreso de Conmebol, que debe realizarse en el primer cuatrimetres de 2027, se definirá oficialmente la sede de la Copa América.