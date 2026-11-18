La Copa de Asia, que iba a disputarse en Arabia Saudita del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, quedó aplazada para finales del próximo año por la inestabilidad en la región, según anunció el Comité Ejecutivo de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Según informó el organismo en un comunicado, "dadas las circunstancias excepcionales actuales derivadas de la situación en la región, que incluyen importantes dificultades logísticas y problemas de viaje", el torneo ahora tendrá lugar del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

"Se han dado circunstancias excepcionales para la organización y celebración de la competición según lo previsto inicialmente, lo que hace necesario su aplazamiento en interés de todos los equipos participantes, los oficiales, los espectadores y demás partes interesadas", explica la nota que informó de la modificación aprobada por el Comité Organizador Local (COL) tras "extensas conversaciones" con la AFC y la Federación Saudí de Fútbol (SAFF).

Según el Comité Ejecutivo, "este ajuste estratégico garantiza el entorno óptimo para los jugadores de Asia, las Asociaciones Miembro Participantes, los aficionados apasionados y todos los estimados socios".