La economista Andrea Repetto apuntó en Cooperativa un "atraso" por parte del Gobierno en cuanto a la implementación de políticas para acelerar la inversión pública y subsidiar el empleo, a pesar de que Hacienda reconoce que Chile vive un momento de recesión técnica.

"Creo que hay espacio para hacer más cosas. El Gobierno está jugado a la rebaja de impuestos y los permisos, y el potencial efecto de eso es incierto, y se demora en llegar, y las familias probablemente no están capacitadas para esperar a ese minuto", advirtió la directora de la Escuela de Gobierno de la PUC en El Diario de Cooperativa.

A la vez, señaló que si bien La Moneda "lanzó el programa 'Chile Despega', en que dispondrá algunos recursos para subsidios al empleo y va a acelerar la inversión pública -que es algo que genera harto empleo-, el Gobierno ha estado atrasado en eso".

"No es que vaya a poner más recursos este año: simplemente va a ejecutar lo que tenía comprometido el Presupuesto que se aprobó el año pasado, y la inversión pública también es lenta, porque no solamente tiene que pasar por todos estos permisos -de los cuales se queja tanto el sector privado-, sino que también, el Sistema Nacional de Inversiones necesita aprobar los proyectos, y está bien que sea así", puntualizó Repetto.

En lugar de priorizar tales agendas, opinó que "han habido muchas quejas sobre el aumento en los costos laborales; la subida bastante rápida del salario mínimo; las 40 Horas y las cotizaciones previsionales, pero cuando el Gobierno tomó la posta de hacerse cargo del país, ya sabía que esas cosas estaban ahí", y una vez en esa posición -a su juicio-, "apostaron a la rebaja de impuestos, y eso no ha tenido los efectos que esperaban, o por lo menos no con la velocidad que se requiere".

Los ministros de Economía y Hacienda, Daniel Mas y Jorge Quiroz, mantienen la confianza en sus perspectivas de crecimiento en base a las reformas del Gobierno. (Foto: ATON)

"La economía chilena tiene una capacidad de crecer más o menos en 2,5% en tiempos normales. Si es que no tuviésemos -por ejemplo- lo que pasa con El Niño, ni las dificultades que tuvo la pesca a inicios de año, y si no hubieran disrupciones en la minería, estaríamos creciendo al 2,5%". No obstante, "estamos pasando por una situación cíclica peculiar y además, con bajas expectativas".

Con todo, "tenemos que salir de aquí para volver a crecer al menos ese 2,5%. El Gobierno apuesta a que vamos a crecer más que eso por las reformas que ha hecho hasta ahora, pero eso está por verse, y va a suceder más adelante".

Expandir subsidios al empleo

En este escenario, si bien la académica insistió en que "el Gobierno se ha demorado" en lo que respecta a revertir los índices de cesantía, cree que "todavía tiene posibilidades de expandir subsidios al empleo en Chile, que prácticamente no existen".

"Hay grupos de personas que sistemáticamente, tienen dificultades para emplearse por motivos diversos: menos calificaciones; discriminación; condiciones de vida no favorables al empleo; viven alejados, o salarios no suficientemente altos", y en ese sentido, relevó que "tenemos muy pocos instrumentos" para subsanar aquello, mas consideró la situación actual como "una oportunidad para impulsar eso de manera mucho más decidida".

La también directora de Espacio Público recordó que en su momento, "teníamos el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven, en los que se gastaban del orden de 120 millones de dólares al año, pero que no eran cobrados por las personas, probablemente porque eran muy pequeñitos, y porque no había un esfuerzo de difusión".

En ese sentido, "se fusionaron en lo que hoy se conoce como el Subsidio Unificado del Empleo, que empezó a funcionar el 1 de octubre, con reglas distintas, pero al que se le asignó incluso menos dinero que antes: como 100 millones de dólares". Por tanto, Repetto remarcó que "hay mucho espacio para hacer algo muchísimo más ambicioso y permanente".

Al cierre, instó a discutir en profundidad sobre lo que Chile requiere para volver a progresar: "Si es una rebaja de impuestos lo que necesita, creo que hay algo de eso, pero al mismo tiempo, no podemos poner en riesgo las finanzas públicas, que es parte de la preocupación. Los países no se desarrollan sobre la base de reducir impuestos, sino de expandir las oportunidades, y para eso, necesitamos una buena complementación entre lo que hacen el mercado y el sector público", reflexionó.