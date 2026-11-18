El juez de la Audiencia Nacional española Antonio Piña admitió a trámite y ya investiga una querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante hispano Julio Iglesias, por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró en un principio que los tribunales españoles no eran competentes para investigar estos hechos, de modo que las exempleadas del cantante decidieron presentar una querella directamente en el juzgado.

Tras estudiar el caso, el juez procesó la querella al considerar que el relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".

Además, Piña citó a declarar al cantante -de 83 años-, en forma presencial, para el 3 de febrero de 2027.

Según reseña El País, dos extrabajadoras del cantante español, a través de la organización Women's Link Worldwide, presentaron en enero de 2026 una denuncia ante la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, que les tomó declaración tras abrir unas "diligencias preprocesales", pero el ministerio público decidió archivar sus pesquisas al concluir que carecía de competencia para seguir adelante porque no existían "vínculos relevantes" con España, por ser la denuncias relativas a hechos en el extranjero.

No obstante, la ONG decidió acudir ahora a los juzgados de la Audiencia Nacional y querellarse directamente contra el artista por supuestos delitos de "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante; y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas".