Arbitro informó expulsión de pasapelotas en goleada de la U a Antofagasta

Un particular incidente quedó registrado en el informe arbitral de la victoria 4-0 de Universidad de Chile sobre Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile, luego de que un pasapelotas fue expulsado tras un remate desviado de Agustín Arce en el Estadio Santa Laura.

Según consignó el árbitro Mathías Riquelme en el documento oficial, el involucrado fue identificado como Gaspar Ramírez Silva, integrante de la categoría Sub 18, quien fue expulsado en el minuto 85.

El informe incluyó el episodio en el apartado de otras observaciones, aunque no detalló los motivos de la decisión.

La situación ocurrió durante los minutos finales del encuentro, cuando el equipo dirigido por Fernando Gago ya tenía asegurada su clasificación a las semifinales. Universidad de Chile se impuso con un doblete de Octavio Rivero y anotaciones de Agustín Arce y Eduardo Vargas, resultado que le permitió remontar la serie por un marcador global de 4-2.