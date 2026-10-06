Arbitro y el Colo Colo vs. Puerto Montt: Suspendimos para resguardar la integridad de los jugadores

El árbitro Francisco Soriano explicó la suspensión del partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por Copa Chile, ante la respuesta de la cancha del Estadio Monumental a las intensas precipitaciones en Santiago.

"La determinación que tomamos es suspender el partido dadas las condiciones climáticas. Para resguardar la integridad de los jugadores, tomamos la mejor decisión con (la Gerencia de) Ligas", confirmó el juez a TNT Sports tras la revisión del terreno y el diálogo con los clubes.

El silbante aclaró que "al principio estaba en condiciones de jugarse, pero dado que la lluvia no para, tomamos la mejor decisión de suspender".

Finalizado el tiempo reglamentario de descanso Soriano salió a la cancha para evaluar su estado: Evidenciando que el balón no botaba y apenas rodaba, situación que hizo imposible iniciar el segundo tiempo.

De esta manera, habrá que esperar la determinación de la Federación de Fútbol de Chile respecto a la culminación del encuentro, válido por cuartos de final.