La Justicia acreditó, "más allá de toda duda razonable", que los siete condenados por el megaincendio de Valparaíso ocurrido en febrero de 2024 -que en ese entonces eran funcionarios de Bomberos, Senapred y Conaf- solían "comunicarse para crear grandes emergencias (incendios) que requirieran de sus servicios"; modus operandi que venía construyéndose desde, al menos, el año 2021.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso, que leyó el veredicto condenatorio esta jornada y determinó la existencia de delitos de incendio con resultado de muerte -en concurso con incendio de bosques- y asociación criminal, estableció que el primer hecho ocurrió en diciembre de 2021.

Esa fecha, "cerca de las 21:30 horas, los acusados Franco Pinto Orellana, Elías Salazar Inostroza y Ángel Barahona Troncoso provocaron un incendio forestal al interior de un fundo en el sector de Quintay", mientras que el primer sujeto, en un segundo hecho, volvería a producir siniestros "durante los meses de enero, febrero, abril y diciembre de 2022 en las zonas de Las Taguas, El Batro, Quintay y Tunquén".

Posteriormente, el tercer hecho ocurrió "entre octubre de 2023 y febrero de 2024. José Stalin Atenas Gaete, Ángel Marcelo Barahona Troncoso, Maximiliano Damián Véliz Caballería, Elías Antonio Salazar Inostroza, Franco Antonio Pinto Orellana, Francisco Ignacio Mondaca Mella y José Antonio Jerez Camus se agruparon con el objetivo de crear incendios forestales en zonas cercanas a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en Valparaíso", dice el veredicto.

"(Los individuos) se comunicaban para crear grandes emergencias que requirieran de sus servicios para mitigarlas, ya que contaban con conocimientos por desempeñarse en instituciones que combatían incendios forestales", sostiene el texto.

"En conjunto, o por separado, provocaron entre diciembre de 2023 y enero de 2024 una serie de cinco incendios de esta categoría", agrega, hasta que llegó el fatídico 2 de febrero de 2024, cuando "se registraron las condiciones de mayor riesgo, que los condenados conocían" y, por lo tanto, "actuaron con premeditación para crear cerca del mediodía el incendio forestal en el sector del fundo Las Tablas".

"Para este fin, contaron con un dispositivo artesanal que consistió en un cigarrillo encendido con fósforos amarrados a su alrededor, que los acusados Mondaca Mella y Salazar Inostroza lanzaron a elementos de fácil combustión, como matorrales, basura y vegetación, mientras se movían en un vehículo para provocar en total cuatro focos de fuego", relata el veredicto.

"Los focos de incendios lograron atravesar la Ruta 68 y, con el viento, el fuego se expandió hacia el sector de El Salto hasta llegar a las poblaciones El Olivar y Villa Independencia (Viña del Mar), la población Pompeya (Quilpué) y otras zonas urbanas. Bajo estas condiciones se produjo el conocido como 'megaincendio', que ocasionó la quema de extensas áreas de reservas naturales como el Jardín Botánico Nacional y la Reserva Nacional Lago Peñuelas" y la muerte de 138 personas.

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