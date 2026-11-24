El Real Betis que dirige el chileno Manuel Pellegrini dio un importante paso este martes luego de vencer por 0-2 a Slovan Bratislava en Eslovaquia, quedando a las puertas de acceder por primera vez en su historia a la fase eliminatoria de la UEFA Champions League.

En el desarrollo de la quinta fecha del certamen, el "Ingeniero" tuvo un fraterno reencuentro con el equipo adiestrado por su expupilo Yaya Touré, exvolante marfileño que coincidió con el nacional en su etapa en Manchester City.

No obstante, pese a que los eslovacos inquietaron en el tramo inicial fue finalmente la jerarquía de los españoles la que se impuso sobre el colista al borde del entretiempo cuando Cucho Hernández conectó de cabeza un centro de Ángel Ortiz (43').

El elenco verdiblanco liquidó el compromiso en el amanecer del complemento gracias a un nuevo testazo de Hernández, quien capitalizó un tiro de esquina ejecutado por Isco Alarcón para firmar su doblete (57').

Con este triunfo, Real Betis quedó virtualmente clasificado a la ronda de play-offs y se afianzó en la lucha por clasificar directo a octavos tras sumar 12 puntos para quedar parcialmente cuarto.

Ahora, el elenco de Pellegrini volverá a la cancha este sábado 28 de noviembre a las 10:00 horas (13:00 GMT) ante Rayo Vallecano por La Liga. Mientras que en el plano europeo defenderá su cupo en el 'top 8' recibiendo al Como de Cesc Fábregas el próximo 9 de diciembre a las 14:45 (17:45 GMT).