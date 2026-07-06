Colo Colo igualó ante Recoleta y aseguró su clasificación a octavos de la Copa Chile

En un batallado encuentro, Colo Colo empató 2-2 ante un inspirado Deportes Recoleta en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Chile, asegurando matemáticamente su clasificación a los octavos de final de la competencia.

Pese a que las intenciones del "Cacique" eran las de festejar con su público, la escuadra visitante abrió la cuenta con un penal convertido por Branco Provoste (22') tras una infracción del golero Gabriel Maureira.

No obstante, los dirigidos por Fernando Ortiz reaccionaron rápidamente con un cabezazo del delantero Maximiliano Romero (28') que decretó la igualdad parcial.

Llegado el complemento y con la paridad latente, la jerarquía de Arturo Vidal (60') adelantó a los locales con un remate esquinado tras eludir a su marcador fuera del área.

Sin embargo, la última estocada vino con un desborde de Thomas Valenzuela por la banda derecha y la asistencia a Carlos González (79'), quien definió en el primer palo atropellando todo a su paso.

Los de Macul lamentaron no llevarse el triunfo, siendo que Jeyson Rojas y Víctor Felipe Méndez tuvieron en sus pies la oportunidad de romper la paridad, pero los postes interrumpieron sus festejos.

A pesar de todo, Colo Colo sumó para liderar el Grupo E con 10 puntos, mientras que la escuadra de Francisco Arrué quedó en el tercer puesto con 5 unidades. Ambos elencos cerrarán esta fase enfrentando a Unión Española y O'Higgins, respectivamente, el próximo 26 de agosto.

Antes de aquel cierre, el cuadro popular recibirá a Deportes Limache por la Liga de Primera el domingo 26 de julio. Por su parte, el elenco "textilero" se medirá ante Santiago Wanderers en el Ascenso el sábado 18 de julio.

Ficha de Colo Colo vs. Deportes Recoleta