El equipo USAR de Bomberos compartió imágenes del operativo de rescate de Hernán Gil, un hombre de 43 años que permaneció ocho días atrapado bajo los restos de un edificio en La Guaira, Venezuela, que desafió las estadísticas de supervivencia.

La ubicación de la víctima representó un desafío estructural mayor para los equipos internacionales, puesto que se encontraba en el nivel -3 de un estacionamiento sobre el cual colapsó una estructura colindante.

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