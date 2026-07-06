Sismo se sintió en la zona central del país

Un temblor sacudió la zona central del país pasado el mediodía de este lunes. De acuerdo con información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 5,2.

El organismo dio a conocer que el epicentro del sismo se ubicó 34 kilómetros al noroeste de Quintero y tuvo una profundidad de 26 kilómetros, lo que hizo que la percepción fuera mayor.

La percepción en escala Mercalli fue la siguiente:

Región de Coquimbo

Los Vilos: IV

Región de Valparaíso

Puchuncaví: V

Valparaíso: V

Quillota: V

Quintero: V

Viña del Mar: V

Zapallar: IV

Limache: IV

Quilpué: IV

Villa Alemana: IV

Algarrobo: IV

San Antonio: IV

Casablanca: IV

Concón: IV

Cartagena: III

Región Metropolitana

Puente Alto: IV

Curacaví: IV

Independencia: IV

Las Condes: IV

Macul: IV

Maipú: IV

Quilicura: IV

Tiltil: IV

Paine: IV

San José de Maipo: IV

Santiago: III

María Pinto: III

Melipilla: III

El Bosque: III

Pirque: III

San Bernardo: III

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

Machalí: III

Rancagua: III

Codegua: III

Las Cabras: III

Litueche: III

Navidad: III

Región del Maule