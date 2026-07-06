Sismo se sintió en la zona central del país
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Centro Sismológico Nacional cifró su magnitud en 5,2.
Centro Sismológico Nacional cifró su magnitud en 5,2.
Un temblor sacudió la zona central del país pasado el mediodía de este lunes. De acuerdo con información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 5,2.
El organismo dio a conocer que el epicentro del sismo se ubicó 34 kilómetros al noroeste de Quintero y tuvo una profundidad de 26 kilómetros, lo que hizo que la percepción fuera mayor.
La percepción en escala Mercalli fue la siguiente:
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Región del Maule