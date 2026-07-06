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Tópicos: País | Sismos

Sismo se sintió en la zona central del país

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Centro Sismológico Nacional cifró su magnitud en 5,2.

Sismo se sintió en la zona central del país
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Un temblor sacudió la zona central del país pasado el mediodía de este lunes. De acuerdo con información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 5,2.

El organismo dio a conocer que el epicentro del sismo se ubicó 34 kilómetros al noroeste de Quintero y tuvo una profundidad de 26 kilómetros, lo que hizo que la percepción fuera mayor.

La percepción en escala Mercalli fue la siguiente:

Región de Coquimbo

  • Los Vilos: IV

Región de Valparaíso

  • Puchuncaví: V
  • Valparaíso: V
  • Quillota: V
  • Quintero: V
  • Viña del Mar: V
  • Zapallar: IV
  • Limache: IV
  • Quilpué: IV
  • Villa Alemana: IV
  • Algarrobo: IV
  • San Antonio: IV
  • Casablanca: IV
  • Concón: IV
  • Cartagena: III

Región Metropolitana

  • Puente Alto: IV
  • Curacaví: IV
  • Independencia: IV
  • Las Condes: IV
  • Macul: IV
  • Maipú: IV
  • Quilicura: IV
  • Tiltil: IV
  • Paine: IV
  • San José de Maipo: IV
  • Santiago: III
  • María Pinto: III
  • Melipilla: III
  • El Bosque: III
  • Pirque: III
  • San Bernardo: III

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

  • Machalí: III
  • Rancagua: III
  • Codegua: III
  • Las Cabras: III
  • Litueche: III
  • Navidad: III

Región del Maule

  • Llico: II

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