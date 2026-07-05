Colo Colo quiere firmar su avance en Copa Chile recibiendo a Recoleta que llega sin margen de error

Con la intención de mantenerse firme en todas las competiciones posibles, un alzado Colo Colo buscará ratificar ante su gente el paso a octavos de final de Copa Chile cuando reciba este lunes a un Deportes Recoleta sin margen de error, a partir de las 19:30 horas (23:30 GMT).

Al igual que en la Liga de Primera, el elenco adiestrado por Fernando Ortiz marcha líder en el Grupo D con 9 puntos. No obstante, una dura caída ante O'Higgins los privó de seguir festejando en Rancagua y, con el orgullo tocado, buscará imponer nuevamente su jerarquía ante un rival del Ascenso.

En ese contexto, el conjunto entrenado por Francisco Arrué marcha tercero con apenas 4 unidades, por lo que una caída terminaría por sepultar sus opciones de seguir. Para evitar este destino, los "textileros" tendrán que tomarse revancha del categórico 0-3 que recibieron en Santa Laura.

Con arbitraje de Piero Maza, todas las alternativas de este compromiso las podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.