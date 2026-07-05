Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago2.5°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Colo Colo quiere firmar su avance en Copa Chile recibiendo a Recoleta que llega sin margen de error

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco de Fernando Ortiz llega lastimado tras caer en Rancagua ante un rival que se jugará su opción de seguir en el torneo.

Colo Colo quiere firmar su avance en Copa Chile recibiendo a Recoleta que llega sin margen de error
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con la intención de mantenerse firme en todas las competiciones posibles, un alzado Colo Colo buscará ratificar ante su gente el paso a octavos de final de Copa Chile cuando reciba este lunes a un Deportes Recoleta sin margen de error, a partir de las 19:30 horas (23:30 GMT).

Al igual que en la Liga de Primera, el elenco adiestrado por Fernando Ortiz marcha líder en el Grupo D con 9 puntos. No obstante, una dura caída ante O'Higgins los privó de seguir festejando en Rancagua y, con el orgullo tocado, buscará imponer nuevamente su jerarquía ante un rival del Ascenso.

En ese contexto, el conjunto entrenado por Francisco Arrué marcha tercero con apenas 4 unidades, por lo que una caída terminaría por sepultar sus opciones de seguir. Para evitar este destino, los "textileros" tendrán que tomarse revancha del categórico 0-3 que recibieron en Santa Laura.

Con arbitraje de Piero Maza, todas las alternativas de este compromiso las podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada