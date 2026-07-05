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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

¿Qué partido dará Chilevisión este domingo 5 de julio en el Mundial 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa cómo será la cobertura en TV abierta para una nueva jornada de fútbol.

¿Qué partido dará Chilevisión este domingo 5 de julio en el Mundial 2026?
 Agencia Xinhua
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La acción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa este domingo 5 de julio con una nueva jornada de fútbol que tiene confirmada su cobertura para la TV abierta en nuestro país.

Chilevisión confirmó que emitirá el duelo entre México e Inglaterra, a partir de las 20:00 horas (02:00 GMT) en el mítico Estadio Azteca.

El encuentro será relatado por Claudio Palma, con los comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera y despachos en vivo de Claudio Bustíos, como enviado especial.

Cabe señalar que el otro duelo de esta jornada, con Brasil y Noruega a las 16:00 horas (20:00 GMT) será exclusivo de DSports y sus señales en los servicios Paramount+, Amazon Prime y DAZN.

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