¿Qué partido dará Chilevisión este domingo 5 de julio en el Mundial 2026?

La acción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa este domingo 5 de julio con una nueva jornada de fútbol que tiene confirmada su cobertura para la TV abierta en nuestro país.

Chilevisión confirmó que emitirá el duelo entre México e Inglaterra, a partir de las 20:00 horas (02:00 GMT) en el mítico Estadio Azteca.

El encuentro será relatado por Claudio Palma, con los comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera y despachos en vivo de Claudio Bustíos, como enviado especial.

Cabe señalar que el otro duelo de esta jornada, con Brasil y Noruega a las 16:00 horas (20:00 GMT) será exclusivo de DSports y sus señales en los servicios Paramount+, Amazon Prime y DAZN.