¿Qué partido dará Chilevisión este domingo 5 de julio en el Mundial 2026?
Revisa cómo será la cobertura en TV abierta para una nueva jornada de fútbol.
Revisa cómo será la cobertura en TV abierta para una nueva jornada de fútbol.
La acción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa este domingo 5 de julio con una nueva jornada de fútbol que tiene confirmada su cobertura para la TV abierta en nuestro país.
Chilevisión confirmó que emitirá el duelo entre México e Inglaterra, a partir de las 20:00 horas (02:00 GMT) en el mítico Estadio Azteca.
El encuentro será relatado por Claudio Palma, con los comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera y despachos en vivo de Claudio Bustíos, como enviado especial.
Cabe señalar que el otro duelo de esta jornada, con Brasil y Noruega a las 16:00 horas (20:00 GMT) será exclusivo de DSports y sus señales en los servicios Paramount+, Amazon Prime y DAZN.