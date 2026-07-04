CNC defiende las "52 horas laborales": "Hay que dejar de lado los prejuicios de que se precariza el empleo"

José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), defendió la idea de "52 horas laborales" propuesta por la Mesa de Reactivación Laboral -conformada en mayo por economistas, académicos y exautoridades- y llamó a "dejar de lado los prejuicios de que (con esto) se precariza el empleo".

El grupo técnico se reunió el martes con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, a quien le entregó un informe con 22 propuestas para fomentar la creación de empleo formal y enfrentar la cifra de desempleo, que llegó al 9,4% en el primer trimestre.

Entre las iniciativas destaca la idea que permite semanas de hasta 52 horas laborales cambiando el mecanismo de cálculo, para que se considere un plazo menos acotado para distribuir el límite de la jornada laboral. Amplía el plazo actual para calcular el promedio de las 40 horas de cuatro a 15 semanas, o incluso hasta 52 semanas (un año entero).

"Poner el foco en la flexibilización del mercado"

En conversación con El Diario de Cooperativa, José Pakomio aseguró que la iniciativa busca "poner foco en la flexibilización del mercado y adaptarnos un poco a lo que la gente también quiere hoy día: poder entregarle facilidad y flexibilidad al trabajador para que autoadministre, en conveniencia con el empleador, su horario".

A modo de ejemplo, Pakomio planteó un hipotético caso doméstico en el que se aplicaría la medida: "Una señora que pueda tener en el mes de marzo la titulación de su hijo, y con antelación sabe que eso va a ser. Durante febrero lo puede conversar con el dueño o con su empleador, con el dueño de un restaurante donde ella trabaja", puntualizó.

"Entonces, lo que ella hace es adelantar esas horas de trabajo para poder en marzo tener libre sabiendo que tiene esta actividad de su hijo. A eso me refiero que es autoadministración de su tiempo, por supuesto con acuerdo del empleador. Esto es un acuerdo mutuo", complementó.

Para el presidente de la CNC, "esto no significa ni más ni menos recursos para una empresa, ni más ni menos horas para un trabajador. Se continúa trabajando la misma cantidad de horas, la empresa continúa desembolsando lo que desembolsa actualmente".

"Ese tipo de iniciativas son las que ayudan a entregar mayor flexibilidad y dejar de lado los prejuicios como que al distribuir de otra forma las horas de trabajo se precariza el empleo", concluyó.