Colo Colo quiere sellar ante Puerto Montt el pasaje a semifinales de la Copa Chile

Colo Colo recibe este martes a Deporte Puerto Montt en el Estadio Monumental, desde las 20:30 horas (23:30 GMT), en la revancha de cuartos de final de la Copa Chile, con la misión de dar el último golpe a los sureños y sellar el paso a semifinales.

El cuadro albo ganó la ida hace una semana en el sur de Chile y pretende capitalzar esa ventaja en casa para meterse entre los mejores cuatro del torneo.

Pese al regreso anticipado de Vozinha al plantel, el técnico Fernando Ortiz mantendrá a Eduardo Villanueva en el arco para el choque con los sureños en Macul.

La oncena alba será con Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Alvaro Madrid, Cristian Díaz, Gedeón Díaz; Marcos Bolados, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

Puerto Montt, por su lado, llega herido, no solo por haber perdido la semana pasada el duelo de ida en Chinquihue; el pasado sábado, perdió por 3-0 ante Deportes Copiapó en el norte, en un duelo pendiente de la Liga de Ascenso.

Para la revancha en Santiago, la posible formación que usará el técnico Emilio Mancilla será con Claudio González; Nicolás Mancilla, Cristóbal Vergara, Diego Opazo; Juan González, Brayan Véjar, Fabián Manzano, Jorge Romo; Ignacio Lemmo, Sebastián Pérez y Lionel Altamirano.

El duelo será arbitrado por Franco Soriano, asistido por Claudio Urrutia y Diego Gamboa; Víctor Abarzúa será el cuarto juez.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales a O'Higgins, que clasificó tras eliminar con un 3-0 global a Deportes Concepción.

Todos los detalles de la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt los podrás escuchar en la señal radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.