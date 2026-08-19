Colo Colo será local en el Nacional ante Unión Española en la Copa Chile

Colo Colo confirmó este miércoles que jugará de local en el Estadio Nacional ante Unión Española el miércoles 26 de agosto, a las 20:30 horas (00:30 GMT), en la última fecha de la Copa Chile.

La decisión de los albos de jugar en el recinto de Ñuñoa es para cuidar el césped del Estadio Monumental, para que esté en las mejores condiciones para el desafío ante Audax Italiano, programado para el domingo 31 de julio en la Liga de Primera.

El proceso de venta de entradas para este compromiso arrancó este miércoles a las 18:30 horas.

Colo Colo afrontará este partido ante Unión Española con la clasificación asegurada a la siguiente fase, aunque el resultado servirá para definir la posición final de los albos, en el primer o segundo lugar del Grupo E.

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