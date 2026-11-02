Colo Colo y Puerto Montt disputan los minutos pendientes en cuartos de Copa Chile

Este lunes, Colo Colo y Deportes Puerto Montt vuelven al Monumental para completar el segundo tiempo de la revancha de cuartos de final de la Copa Chile tras dos intentos por completar el encuentro, siendo el original el 6 de octubre y otro uno fallido el 19 de dicho mes.

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Colo Colo 1-0 Deportes Puerto Montt (1-0 en la ida). 19:00 horas. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 11' Javier Correa (CC)