Colo Colo y Puerto Montt ya tienen fecha para reanudar su revancha de Copa Chile
La ANFP confirmó la reprogramación del frustrado segundo tiempo en el Monumental.
La ANFP confirmó la reprogramación del frustrado segundo tiempo en el Monumental.
Tras una segunda suspensión por mal tiempo, se hizo oficial la reprogramación de la vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de Copa Chile, que tiene pendiente su segundo tiempo.
El sitio web del Campeonato Chileno ubicó el encuentro para el lunes 2 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.
La nueva fecha será tres días después de que los albos reciban a Universidad de Concepción (viernes 30 de octubre, 19:00). En tanto, los sureños tendrán un espacio de dos días tras su visita a Cobreloa por la última fecha del Ascenso (sábado 31, 17:30).
Cabe recordar que el duelo comenzó el pasado 6 de octubre, pero las intensas lluvias malograron la cancha y el árbitro Francisco Soriano suspendió las acciones antes del inicio de la segunda etapa, con Colo Colo 1-0 arriba.
Luego el cotejo quedó agendado para el pasado martes 20 de octubre. Sin embargo, un nuevo sistema frontal y alertas meteorológicas impidieron su realización.