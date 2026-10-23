Colo Colo y Puerto Montt ya tienen fecha para reanudar su revancha de Copa Chile

Tras una segunda suspensión por mal tiempo, se hizo oficial la reprogramación de la vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de Copa Chile, que tiene pendiente su segundo tiempo.

El sitio web del Campeonato Chileno ubicó el encuentro para el lunes 2 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

La nueva fecha será tres días después de que los albos reciban a Universidad de Concepción (viernes 30 de octubre, 19:00). En tanto, los sureños tendrán un espacio de dos días tras su visita a Cobreloa por la última fecha del Ascenso (sábado 31, 17:30).

Cabe recordar que el duelo comenzó el pasado 6 de octubre, pero las intensas lluvias malograron la cancha y el árbitro Francisco Soriano suspendió las acciones antes del inicio de la segunda etapa, con Colo Colo 1-0 arriba.

Luego el cotejo quedó agendado para el pasado martes 20 de octubre. Sin embargo, un nuevo sistema frontal y alertas meteorológicas impidieron su realización.