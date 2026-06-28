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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Copa Chile: Antofagasta se escapó en la cima con triunfo sobre Cobresal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "pumas" se mantienen invictos en el torneo.

Copa Chile: Antofagasta se escapó en la cima con triunfo sobre Cobresal
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Deportes Antofagasta venció por 0-1 a Cobresal en el Estadio El Salvador por la cuarta fecha de la Copa Chile y se mantiene firme como líder del Grupo C con 10 puntos.

El único tanto del encuentro fue anotado por Matías Gallegos de penal en el minuto 15 del encuentro y que le terminó dando los tres puntos a los pumas.

Los mineros, en cambio, están colistas con solo una unidad.

El siguiente encuentro de Antofagasta será de visita ante La Serena el domingo 5 de julio a las 12:30 horas, mientras que Cobresal también se medirá ante los "papayeros" el miércoles 1 de julio a las 18:00 horas.

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