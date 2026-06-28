Canadá celebró en la agonía ante Sudáfrica y pasó a octavos de final del Mundial

Canadá logró una agónica clasificación a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Angeles y se convirtió en la primera selección que selló su pase a la tercera fase de la cita planetaria.

Los primeros pasajes del partido fueron dominados por los anfitriones, que salieron con todo en busca de hostigar a los africanos. Con el paso de los minutos, estos se fueron asentando en la cancha, controlaron la posesión del balón y generaron ocasiones para abrir el marcador. Sin embargo, no tuvieron éxito y ambos equipos se fueron al descanso sin sacarse ventaja.

En la segunda parte, el buen momento de los dirigidos por Hugo Broos continuó. Controlaron la pelota y generaron las principales llegadas, especialmente en los pies de Oswin Appollis, quien con remates de media distancia inquietaba la portería de la selección norteamericana.

En la recta final del encuentro, los locales volvieron a tomar el control del partido y asediaron el arco defendido por Ronwen Williams. Liderados por Alphonso Davies, quien ingresó al minuto 75 y le cambió la cara al equipo, los anfitriones empujaron con todo. Ya en los minutos agregados, Stephen Eustaquio (90+1') capturó un rebote y remató desde el borde del área para desatar la locura entre uno de los anfitriones del torneo.

Con este resultado, Canadá se instaló como la primera selección en los octavos de final, donde se medirá ante Países Bajos o Marruecos. El duelo en esta instancia está programado para el sábado 4 de julio a las 13:00 horas (17:00 GMT).