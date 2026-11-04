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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Coquimbo superó a La Calera y tomó ventaja en la llave de cuartos por la Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "pirata" volvió a imponerse ante los "cementeros".

Coquimbo superó a La Calera y tomó ventaja en la llave de cuartos por la Copa Chile
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Coquimbo Unido volvió a hacerse fuerte ante Unión La Calera y, tras imponerse (1-0) en el duelo que jugaron en la fecha pasada por la Liga de Primera, este miércoles venció por 2-0 en el Estadio "Nicolás Chahuán" por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Más información en instantes.

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