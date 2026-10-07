Coquimbo Unido remontó ante Cobreloa y se quedó con el último cupo a cuartos en Copa Chile

Coquimbo Unido completó la tarea este miércoles y clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile, tras remontar por 2-1 ante Cobreloa en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y ganar por 4-2 el marcador global.

El equipo de Hernán Caputto se quedó con la ida en Calama y debía proteger la ventaja, pero se encontró con el ímpetu de los zorros, que salieron a buscar el partido.

Los pupilos de Mario Salas abrieron la cuenta al final del primer tiempo. Vicente Conelli aprovechó un despeje del arquero Gonzalo Flores y disparó sin marca para el 0-1 parcial (45+4').

Los piratas sintieron con el golpe y reaccionaron en el complemento, logrando dar vuelta el resultado.

El empate llegó en el 57', con un remate de Luis Riveros tras una atajada del meta Hugo Araya.

Y el festejo de los aurinegros se desató con todo en el puerto pirata con un golazo de Guido Vadalá, quien eludió rivales en el área y soltó un derechazo para el 2-1 definitivo.

Con la victoria, Coquimbo Unido enfrentará en cuartos de final a Unión La Calera, que dio el golpe al eliminar a Universidad Católica en los penales.

Esta llave está pendiente de programación por parte de la ANFP.

Tras este compromiso, ambos elencos volverán a la acción este fin de semana en sus respectivos torneos: Coquimbo recibirá a Colo Colo en la Liga de Primera, el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT); y Cobreloa, a la misma hora, visitará a Deportes Copiapó en el Ascenso.