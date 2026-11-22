El cantante español Raphael aseguró este domingo que "todo está bien", después de pasar la noche en observación en un hospital a causa de un "malestar" que sintió el sábado y que lo obligó a cancelar un concierto en la ciudad de La Coruña.

"Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien", según un comunicado del artista, que se encuentra "mucho mejor" y ya recibió el alta médica.

Raphael lamentó "muchísimo" que no pudiera actuar, pero su estado de salud no le permitía subirse al escenario "en las condiciones" que merecía el público.

El intérprete agradeció "de corazón" los mensajes de cariño y preocupación recibidos en las últimas horas y reiteró un mensaje de tranquilidad a sus seguidores al afirmar que ya está bien.

El famoso cantante fue atendido por personal sanitario después de que, apenas treinta minutos antes de comenzar el concierto, se sintiera mal tras una subida de tensión y taquicardias.

El próximo concierto de su gira, en el caso de que la pueda retomar, será el próximo sábado en la ciudad mediterránea de Málaga.

Raphael fue diagnosticado en diciembre de 2024 de un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo, después de que se descartara inicialmente un ictus tras su ingreso hospitalario en Madrid.

Recibió tratamiento específico durante la hospitalización, obtuvo el alta a los diez días y continuó el tratamiento de forma ambulatoria con reposo prolongado.

En los meses siguientes, su entorno aseguró que evolucionaba bien, y el propio artista afirmó en abril de 2025 que se encontraba "muy bien"; de hecho, retomó la actividad musical en junio de 2025 con el visto bueno de los médicos.

Actualmente, se encuentra de gira con el espectáculo Raphaelísimo, con la que retomó su agenda de conciertos y repasa los grandes himnos de su carrera, como "Escándalo" y "Mi gran noche", además de temas de su álbum "Ayer... aún", publicado en 2024.