El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este domingo que 2.032 personas permanecen aisladas y 38 viviendas sufrieron daños menores en las regiones de Atacama y Coquimbo debido a la crecida de ríos provocadas por las altas temperaturas y el proceso acelerado de deshielos en la alta cordillera.

Más de mil aislados en Atacama

Según detalló el organismo, en la Región de Atacama hay 1.117 personas aisladas, 1.090 de ellas en diversos sectores de la comuna de Alto del Carmen, donde 11 viviendas sufrieron daños menores por la activación de quebradas.

En la comuna de Tierra Amarilla permanecen 27 personas aisladas en el sector de María Isabel producto de la crecida del Río Copiapó. Una persona también fue evacuada desde el sector cuesta Los Castaños.

La emergencia también provocó daños en el suministro de agua potable: Los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) Crucecita y Las Breas quedaron fuera de servicio, el SSR El Corral presenta dificultades operacionales y el SSR La Vega se encuentra parcialmente operativo.

915 aislados en la Región de Coquimbo

Senapred reportó que 915 personas permanecen aisladas en la Región de Coquimbo, donde 25 viviendas sufrieron daño menor en los sectores de Chapilca y Rivadavia, en la comuna de Vicuña.

Otras dos casas resultaron dañadas en la comuna de Monte Patria, donde 63 familias se encuentran aisladas (900 personas) en diversos sectores.

También se registran clientes afectados por la turbiedad del agua en los SSR de Chañaral de Carén, Pulpica, Vado Hondo, Las Ramadas y Pejerreyes, por lo que se instalaron copas estacionarias con capacidad de 4.800 litros.

En tanto, en la comuna de Ovalle fueron evacuadas 10 familias en el sector Trapiche Bajo, mientras que 15 personas están aisladas por crecida de río en el sector El Pajonal Alcohuaz, en Paihuano.

Alertas vigentes

En Atacama, se mantiene la alerta roja vigente por desborde en la comuna de Alto del Carmen; mientras que la medida continúa en siete comunas de Coquimbo: Paihuano, Vicuña, Ovalle, Illapel, Salamanca, Monte Patria y Río Hurtado.

La emergencia también ha provocado cortes e interrupciones en distintas rutas de ambas regiones.