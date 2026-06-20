Everton desperdició ventaja de dos goles y empató ante San Luis en debut por Copa Chile

Everton inició su participación en la Copa Chile con un amargo empate 2-2 ante San Luis tras desperdiciar una ventaja de dos goles en el marcador durante la tercera jornada del Grupo B.

Nicolás Montiel fue el encargado de abrir la cuenta para el conjunto ruletero a los 14 minutos y Julián Alfaro aumentó las cifras al 43' para irse al descanso con tranquilidad.

Sin embargo, el cuadro canario reaccionó en la segunda mitad y descontó mediante un tanto de Fabián Pastene al 74', logrando la igualdad gracias a Luis Muñoz al 90+2', privando de un triunfo a los viñamarinos.

Debido a la paridad, San Luis quedó en el tercer lugar del Grupo B con dos puntos, mientras que Everton marcha como colista con una unidad.