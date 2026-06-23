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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Garnero quedó insatisfecho tras el triunfo ante Everton: "No supimos como manejarlo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El estratega analizó la victoria de la UC en Copa Chile.

Garnero quedó insatisfecho tras el triunfo ante Everton:
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Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, quedó insatisfecho con el desempeño de sus dirigidos este martes, pese al triunfo por 1-3 ante Everton en Viña del Mar, por la Copa Chile.

En conversación con TNT Sports, el estratega señaló que "perdimos la pelota, no jugamos, no estuvimos bien posicionados. Le dimos la pelota al rival y el rival juega si le das la pelota".

"Nos hizo un gol, se metió en el juego. Pero no supimos como manejarlo y después nos quedamos con uno menos, se nos hizo más difícil también", añadió.

Al ser consultado sobre si sus pupilos se relajaron, Garnero afirmó que "yo creería que no. No es bueno si pasó eso. Lo que si es que perdimos la pelota y sin la pelota nos cuesta".

Finalmente, el DT paraguayo aseguró que "el resultado del partido es muy bueno, pero el segundo tiempo, tenemos que corregir cosas para que no nos vuelva a pasar".

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