Colombia sacó pasajes a dieciseisavos del Mundial tras batir a RD del Congo

La selección colombiana se sumó a los equipos clasificados para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a un esforzado 1-0 sobre República Democrática del Congo en el cierre de la segunda fecha grupal.

El solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 75 rompió la paridad de un duelo con refriega, atajadas y anotaciones anuladas. Ahora los "cafetaleros" enfrentarán a Portugal en busca de sellar el primer puesto del Grupo K.

El primer aviso de peligro fue por parte de los congoleños, con un inmediato disparo de Edo Kayembe desde fuera del área.

Poco después, al minuto 4, Daniel Muñoz se perdió la apertura de la cuenta al desviar tras una gran atajada del arquero Lionel M'Pasi. Tras cartón, a Muñoz se le anuló un gol por posición adelantada, justamente al momento de cabecear para forzar otra tapada del golero que dejó vivo un rebote.

M'Pasi continuó alzándose como figura en el inicio con otras intervenciones clave para ahogar el grito de gol sudamericano, tanto a James Rodríguez como a Luis Díaz.

Tras la pausa de hidratación del primer tiempo los congoleños comenzaron a ganar terreno, aunque ambos fondos se complicaron por mano propia en un par de salidas.

Luego de un par de centros de los "leopardos" e intentos "cafetaleros" infructuosos por romper la nutrida zaga rival, llegó el final del primer tiempo.

A los cinco minutos del complemento, M'Pasi contuvo en un mano a mano con Díaz y Jhon Arias desperdició el rebote. El golero también intervino con un manotazo tras un centro de Johan Mojica que terminó rumbo a portería.

Pese a aquellos balonazos, el trámite fue de disputa en el medio de la cancha y una defensa congoleña que lograba alejar el peligro, independiente de ciertas complicaciones.

RD Congo lograba colgar centros riesgos en área rival, pero en los 75' Daniel Muñoz dejó atrás sus intentos frustrados con el 1-0 definitivo, ayudado en gran medida por el rebote de su tiro en un rival.

Justo después Luis Díaz aumentaba con un "sombrero" perfecto y un cañonazo, pero ambos se anularon por infracción previa y off-side, respectivamente.

Colombia logró sostener el resultado en el tiempo adicional para quedar con seis puntos, dos más que Portugal; su próximo rival este sábado 27 de junio a las 19:30 horas (23:30 GMT).

Los congoleños, en tanto, siguen con vida con un punto, aunque la diferencia de gol respecto a Portugal los tiene casi sentenciados a pelear por ser uno de los mejores terceros.