La U buscará escaparse en la Copa Chile en el duelo contra La Calera
Los azules lideran el Grupo D y quieren acerarse a octavos.
Los azules lideran el Grupo D y quieren acerarse a octavos.
Universidad de Chile recibe a Unión La Calera este miércoles, desde las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile, con la misión de escaparse en la cima y acercarse a octavos de final.
El cuadro azul tiene siete puntos, uno más que San Felipe y a tres de La Calera, por lo que una victoria lo dejará a un paso de meterse en la siguiente fase.
Los azules vienen de ganar el fin de semana por 2-0 a San Felipe y quieren, además, estirar la racha invicta con Fabricio Coloccini, quien ha dirigido de forma interina debido a los problemas de salud que sufrió el técnico Fernando Gago.
La probable oncena que jugará este miércoles será con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero y Elías Rojas.
La Calera, por su parte, llega encendido tras golear por 4-0 a Santiago Wanderers y buscará derribar a los azules en el Nacional para meterse en zona de clasificación.
La posible oncena calerana será con Nelson Espinoza; Benjamín Argandoña, Christopher Díaz, Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Vicente Lavín; Camilo Moya, Yerko Leiva; Bayron Oyarzo, Francisco Pozzo y Martín Hiriart.
El duelo será arbitrado por Diego Flores.
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