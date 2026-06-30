La U buscará escaparse en la Copa Chile en el duelo contra La Calera

Universidad de Chile recibe a Unión La Calera este miércoles, desde las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile, con la misión de escaparse en la cima y acercarse a octavos de final.

El cuadro azul tiene siete puntos, uno más que San Felipe y a tres de La Calera, por lo que una victoria lo dejará a un paso de meterse en la siguiente fase.

Los azules vienen de ganar el fin de semana por 2-0 a San Felipe y quieren, además, estirar la racha invicta con Fabricio Coloccini, quien ha dirigido de forma interina debido a los problemas de salud que sufrió el técnico Fernando Gago.

La probable oncena que jugará este miércoles será con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero y Elías Rojas.

La Calera, por su parte, llega encendido tras golear por 4-0 a Santiago Wanderers y buscará derribar a los azules en el Nacional para meterse en zona de clasificación.

La posible oncena calerana será con Nelson Espinoza; Benjamín Argandoña, Christopher Díaz, Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Vicente Lavín; Camilo Moya, Yerko Leiva; Bayron Oyarzo, Francisco Pozzo y Martín Hiriart.

El duelo será arbitrado por Diego Flores.

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