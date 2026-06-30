Canciller valoró "cálida" reunión Kast-Paz en Mercosur y anticipa visita presidencial a Bolivia

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que la reunión que mantuvo el Presidente José Antonio Kast con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, durante la cumbre del Mercosur en Paraguay, fue "cálida" y catalogó como "completamente factible" una visita a Bolivia.

El Mandatario, que se encuentra en Asunción tras su aterrizaje en la noche del lunes, sostuvo reuniones bilaterales esta jornada con la delegación de Alemania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de mantener citas con el presidente Paz y sus pares de Ecuador, Daniel Noboa; y Brasil, Lula da Silva.

Sin embargo, la más vistosa de las reuniones fue la sostenida con Paz, ya que éste expresó las pretensiones del país altiplánico para ser parte del corredor bioceánico vial que busca conectar a Brasil con los puertos del norte de Chile, a través de Paraguay y Argentina.

Asimismo, el jefe de Estado boliviano invitó a Kast a visitar su país en un próximo plazo, lo que marcaría un hito en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, rotas desde 1978 por la demanda de La Paz a un acceso soberano al mar.

Ante ello, Pérez Mackenna expresó quw "fue una reunión muy cálida (entre ambos mandatarios). Relaciones tenemos y muy buenas con Bolivia. Lo que no tenemos son relaciones diplomáticas, efectivamente".

No obstante, "tenemos un consulado y relaciones consulares, y hemos estado muchas veces -yo personalmente, de hecho- en La Paz, y la relación nunca ha sido mejor que ahora".

Consultado sobre un posible viaje a dicho país, el canciller respondió: "Es muy factible. Yo entiendo que los bloqueos ya han parado y, efectivamente, es completamente factible viajar a Bolivia".

GORE Antofagasta: Prontamente, habrá una visita del Presidente Kast a Bolivia

Otro de los presentes en el encuentro fue el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, que afirmó que "Bolivia está buscando mayor integración con Chile".

"Ellos están potenciando cómo formalizar mejor la minería que tienen y cómo hay más capacitación. También, desde la perspectiva del corredor bioceánico, es muy interesante si Bolivia se pudiera integrar, puesto que genera otro nivel de conectividad a través de Brasil, también usando una vía ferroviaria que es la que ellos han ido impulsando", destacó.

"Lo que se conversó en la reunión es que, prontamente, va a haber una visita del Presidente Kast a Bolivia, en donde van a generar mayores vínculos de intercambio comercial y de fortalecimiento de la minería", aseguró el gobernador.

En tanto, la diputada UDI Constanza Hube, que también integra la delegación chilena, valoró el llamado de Kast a los integrantes del Mercosur a adherirse al Acuerdo de Santiago -particularmente Uruguay y Brasil, que no lo han hecho aún-, para reforzar la cooperación de la región en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

"Que el discurso haya estado enfocado en seguridad demuestra la prioridad (en atender) la problemática no solamente para Chile, sino que también para la región. Me parece muy importante que haya sido el foco y creo, además, que es consistente con el discurso que ha tenido el Presidente de la República", resaltó.

Argentina pidió que se faciliten negociaciones del bloque con terceros

En otro tema, durante el debate del foro Mercosur, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió flexibilizar las dinámicas del bloque y permitir facilidades para que sus integrantes puedan negociar con terceros.

"La lección es evidente: la flexibilidad no debe ser percibida como una amenaza, (sino que) constituye parte de la solución. En un mundo donde las ventanas de acción se abren y se cierran con rapidez, la demora se traduce en un costo", advirtió.

"Cada negociación postergada, cada acuerdo inconcluso y cada mercado que permanece cerrado tiene un beneficiario; nunca somos nosotros", expresó el jefe de la diplomacia trasandina.