Fernando Muslera le ocultó fiebre a Bielsa previo al duelo ante España en el Mundial

La temprana eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 ha brindado todo tipo de polémicas para la delegación charrúa, sumando otra más tras conocerse que Fernando Muslera, portero que fue gran responsable de la debacle celeste, presentó una fiebre previo al partido ante España.

Según la información brindada por el exfutbolista Diego Forlán, el guardameta tuvo los síntomas previo al duelo. Sin embargo, el periodista Martín Charquero añadió que no se le avisó a Marcelo Bielsa y solamente el médico de la selección uruguaya estuvo al tanto de la situación del arquero.