Partido Libertario pide que Mirosevic se inhabilite de votar contra la AC a Grau
El senador del Partido Liberal se bajó de la delegación que acompañará al Presidente Kast a Paraguay y Uruguay para apoyar, en la Sala de la Cámara Alta, al exministro de Hacienda.
"Me parece impresentable que manifieste abiertamente su voto antes de que se desarrolle el juicio político", fustigó la diputada Paulina Muñoz, de la colectividad impulsora del libelo.
"El senador (Mirosevic) debería inhabilitarse por haber fijado anticipadamente su postura. Aquí lo correcto es mantener una posición imparcial hasta que el Senado conozca la acusación constitucional", señaló Muñoz.