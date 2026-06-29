Partido Libertario pide que Mirosevic se inhabilite de votar contra la AC a Grau

La diputada por la Región de Los Lagos Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario) pidió que el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) se inhabilite de participar en la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau por manifestar públicamente que la rechazará.

Fue ayer cuando el parlamentario opositor anunció su decisión de no integrar la delegación que acompañará al Presidente José Antonio Kast en su visita de Estado a Paraguay y Uruguay con el fin de discutir el libelo impulsado por republicanos y libertarios: "Es mi deber votar ese día", aseveró.

Este lunes, la diputada Muñoz rechazó las declaraciones de Mirosevic al considerar que comprometen la imparcialidad que deben resguardar los senadores que actuarán como jurado tras escuchar la presentación de la acusación y la defensa de Grau.

"Me parece impresentable que un senador manifieste abiertamente su voto antes de que se desarrolle el juicio político-jurídico en el Senado. Existe una acusación fundamentada, una defensa, una réplica y una dúplica, por lo que quienes deben resolver tienen el deber de mantener una posición imparcial", manifestó la legisladora.

La parlamentaria recordó que, hace un par de días, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se inhabilitó para votar el mismo libelo tras emitir opiniones públicas sobre el fondo de la acusación, con el fin de evitar cuestionamientos a su imparcialidad.

Muñoz enfatizó que, en este caso, se debería aplicar el mismo criterio: "El senador (Mirosevic) debería inhabilitarse por haber fijado anticipadamente su postura. Aquí lo correcto es mantener una posición imparcial hasta que el Senado conozca la acusación constitucional, escuche los argumentos de ambas partes y resuelva conforme al mérito de los antecedentes", concluyó.