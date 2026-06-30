Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro Grau

El Senado rechazó este martes la acusación constitucional presentada por republicanos y libertarios en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) por supuestas inconsistencias en cálculos fiscales.

Los parlamentarios rechazaron los cuatro capítulos del libelo, destacando el bajo respaldo al que trataba el manejo de las cuentas fiscales, que solamente logró 9 votos a favor.

El libelo, que había sido visado previamente por la Cámara de Diputados y Diputadas por un estrecho margen de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, imputaba al economista una infracción a la Constitución y las leyes en el marco de su gestión en el manejo de las finanzas públicas de la nación.

Tras conocer esta decisión, Grau sostuvo que "ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, sino que los hechos mismos no eran ciertos".

El exministro valoró "la transversalidad del rechazo de la acusación" con votos de la UDI y RN, recordando que "el país tiene desafíos muy relevantes" y que "no es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica".