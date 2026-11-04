La U luchará por una remontada ante Antofagasta por el paso a semis de la Copa Chile

Universidad de Chile recibirá este jueves a Deportes Antofagasta, desde las 19:00 horas (22:00 GMT) en Santa Laura, en la vuelta de cuartos de final de la Copa Chile 2026 y luchará por una remontada ante los pumas, tras la derrota en el duelo de ida.

Los azules perdieron por 2-0 el pasado 7 de octubre en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", un golpe que sacudió al equipo de Fernando Gago, ya que afrontaba el compromiso como favorito ante los nortinos, que juegan en la Liga de Ascenso.

Casi un mes después, el partido para los chunchos es crucial. El pasado fin de semana perdieron el clásico universitario ante la UC, y está muy complicada la pelea por el título ante Colo Colo, que puede coronarse campeón este fin de semana.

En ese contexto, la Copa Chile toma relevancia, ya que es uno de los torneos donde los azules pueden conseguir un título para maquillar la temporada.

Para clasificar a semifinales, la U tiene que ganar por lo menos por tres goles de ventaja; y si vence por dos tantos, el pasaje a la siguiente ronda se definirá en los penales.

La formación de la U para el desafío con los Pumas en Independencia será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maxi Guerrero, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Antofagasta, por su lado, llega descansado a este compromiso, ya que su último partido fue el pasado 25 de octubre, una goleada por 4-0 a Curicó Unido en la penúltima fecha de la Liga de Ascenso.

El cuadro "Puma" pudo descansar debido a la suspensión de la última fecha por el caso de la desafiliación de San Marcos de Arica, aunque también puede jugarle en contra el bueno ritmo de juego que tenían en octubre (cuatro victorias y un empate).

Pese a ello, el objetivo es sostener la ventaja conseguida en el norte y dar el golpe ante los azules en Santa Laura.

La posible oncena de Antofagasta será con Juan Cisternas; Manuel Maluenda, Matías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhabda; Fabián Manzano, Adrián Cuadra, Vicente Aros, Diego Rojas; Brayan Hurtado y José Bandez.

El árbitro encargado de administrar justicia será Mathías Riquelme, en un duelo que no cuenta con la tecnología del VAR.

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