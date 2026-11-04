Sala Cuna logró importante avance en la Cámara: Comisión destrabó nudo sobre financiamiento
La instancia de Trabajo aprobó las indicaciones del Ejecutivo, que repusieron el polémico mecanismo que no fue aprobado en el Senado.
"Llegamos a una buena fórmula sostenible, recogiendo opiniones tanto de la sociedad civil como de los parlamentarios", destacó el ministro Tomás Rau.
El proyecto fue despachado a la Comisión de Hacienda, "para después ir a la Sala de la Cámara y terminar el segundo trámite legislativo", indicó el titular del Trabajo.