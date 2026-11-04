Sala Cuna logró importante avance en la Cámara: Comisión destrabó nudo sobre financiamiento

El proyecto de ley de Sala Cuna Universal dio un avance importante en su tramitación legislativa luego que la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja aprobase las indicaciones del Ejecutivo, entre ellas la que reponía el mecanismo de financiamiento.

Dicho mecanismo, que contempla una cotización de 0,3% a cargo del empleador para el Fondo de Sala Cuna y considera, además, reducciones de 0,15 puntos en la cotización destinada al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía y en la cuenta de capitalización individual, fue rechazado previamente en el Senado durante la primera etapa de la discusión parlamentaria.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó que se destrabara el nudo del financiamiento del proyecto: "Hemos logrado un avance importante. Se aprobaron (en la Comisión) todos los artículos y todas las indicaciones", valoró.

"Trabajamos arduamente en una sesión hasta total despacho el día de hoy. Repusimos los artículos que se habían caído en el primer trámite de financiamiento. Llegamos a una buena fórmula sostenible, recogiendo opiniones de distintos actores, tanto de la sociedad civil como en las conversaciones con parlamentarios".

El proyecto fue despachado a la Comisión de Hacienda, "para después ir a la Sala de la Cámara y terminar el segundo trámite legislativo", indicó el secretario de Estado.