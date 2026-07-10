La UC visita a San Luis en busca de un récord y la cosecha completa por Copa Chile

Este sábado 11 de julio, Universidad Católica cierra su fase grupal de Copa Chile ante San Luis en Quillota, con un valor estadístico para un conjunto "cruzado" que ya tiene asegurado con holgura el primer puesto en la tabla.

El elenco precordillerano ganó los cinco partidos anteriores, sacándole 10 puntos al escolta Everton. Con ese escenario, la misión en el "Lucio Fariña" es sellar el pleno de triunfos en el Grupo B.

Además, el DT Daniel Garnero está a las puertas de igualar la mayor racha de triunfos en la historia de la UC: 10 victorias al hilo, que logró el histórico Ignacio Prieto en dos oportunidades, entre 1983 y 1990 y luego entre 1992 y 1993.

La seguidilla triunfal de "La Franja" arrancó el 28 de mayo con el triunfazo ante Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores, y se ha extendido al torneo local, Copa de la Liga y esta Copa Chile, cuyo último duelo fue un 2-1 sobre Deportes Copiapó.

Con el grupo ya ganado, se espera que la UC realice algunos y forme con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Nickolas Pino, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Martín Gómez, Juan Francisco Rossel, Justo Giani.

Por el lado "canario", San Luis quema sus últimos cartuchos para tratar de avanzar de ronda, aunque no depende de sí mismo ya que tiene tres unidades, mientras Everton y Copiapó se enfrentarán con cinco y cuatro puntos, respectivamente.

De todas formas, el entrenador Humberto Suazo ya había aclarado tras el primer choque con Católica (derrota 4-2 en el Claro Arena) que el foco es afianzar al equipo pensando en la segunda rueda del Ascenso.

El conjunto quillotano seguirá con la baja del arquero Nicolás Peranic y sumó la ausencia del zaguero central Luis Muñoz, titular que se lesionó durante una práctica.

Se prevé que San Luis conserve la base de su 11 inicial: Fernando Abarzúa; Ignacio Meza, Alonso Villegas, Mateo Guerra, Vicente Durán; Facundo Juárez, Nicolás Muñoz, Joel Torres; Fabián Pastenes, Guillermo Madrigal y Sebastián Parada.

El encuentro en el Estadio "Lucio Fariña" arrancará a las 17:30 horas, con arbitraje de Manuel Vergara y transmisión televisiva de TNT Sports. En simultáneo, aunque sin cobertura de TV, jugarán Copiapó y Everton en el "Luis Valenzuela Hermosilla".