Pese a su condena por corrupción, Marine Le Pen vencería a todos sus rivales en segunda vuelta

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ganaría a todos los candidatos en una hipotética segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2027, según una encuesta publicada un día después de anunciar su candidatura y ser condenada por malversación de fondos públicos europeos.

El sondeo de Ifop-Fiducial para el diario Le Figaro y la televisión LCI sitúa a la líder de Agrupación Nacional (RN) en el 36% de intención de voto en primera vuelta, cuatro puntos más que hace dos semanas, tras confirmar que mantiene su candidatura pese al proceso judicial que aún afronta, ya que va a recurrir la condena dictada por el Tribunal de Apelación de París ante el Supremo.

La encuesta atribuye este avance al efecto combinado del anuncio de su candidatura anoche en el telediario de máxima audiencia de TF1, que siguieron más de siete millones de personas, y la movilización de su electorado.

En todos los escenarios de segunda vuelta analizados, Le Pen obtendría entre el 54% y el 55% de los votos frente a candidatos del bloque centrista, ya fuese Gabriel Attal o Gérard Philippe, y alcanzaría hasta el 70% frente al líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

El estudio también refleja que Le Pen ha recortado la ventaja que había adquirido su delfín y presidente del RN, Jordan Bardella, en las últimas semanas por la incertidumbre que pesaba sobre su futuro político, y vuelve a situarse como la principal referencia electoral de la extrema derecha, mientras Bruno Retailleau y Éric Zemmour pierden apoyo.

El Tribunal de Apelación condenó a Le Pen en el caso de los asistentes parlamentarios del antiguo Frente Nacional (ahora RN) a tres años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso y uno debería cumplirse bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

La sentencia también contempla una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 45 meses, de los cuales 30 quedaron en suspenso, y los 15 restantes ya han sido purgados, lo que le abre la vía a la carrera por el Elíseo en la próxima primavera.

En un comunicado publicado este miércoles, el Supremo indicó que a partir de los elementos conocidos por ahora, "podría ser capaz de emitir su sentencia sobre la líder de la extrema derecha francesa como muy tarde a comienzos de abril de 2027, antes de las elecciones presidenciales", programadas a dos vueltas el 18 de abril y el 2 de mayo.