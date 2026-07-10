Fiscalía indaga red que difundía imágenes de explotación sexual infantil en colegio de Rancagua

La Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), indaga una denuncia por almacenamiento, producción y distribución de material de explotación sexual infantil por parte de estudiantes del Instituto O'Higgins en Rancagua.

El grave hecho fue revelado públicamente por alumnos de enseñanza media del colegio dirigido por la Congregación de los Hermanos Maristas para que se adoptara medidas contra los involucrados.

La PDI y la Fiscalía se constituyeron este viernes en el establecimiento privado para las primeras diligencias en el caso.

"Respecto de los hechos públicamente conocidos que dicen relación con delitos de almacenamiento, producción y difusión de material pornográfico infantil, la Fiscalía se encontraba ya investigando estos antecedentes. De hecho, el día de hoy se han realizado múltiples diligencias en las cuales hemos logrado incautar una serie de aparatos tecnológicos, teléfonos, computadores, tablets, a objeto de ser periciados", detalló el persecutor regional subrogante, Pablo Muñoz.

Añadió que "todas las víctimas ya han sido contactadas por la Unidad de Víctimas y Testigos a objeto de ofrecer el apoyo necesario para poder enfrentar estos hechos".

En paralelo, la policía civil allanó los domicilios de seis imputados a quienes se les incautaron dispositivos electrónicos.

"En horas de la tarde, se procedió a la irrupción de seis domicilios donde se incautó una variedad de equipos electrónicos, además de evidencia documental, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia", señaló el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales, subprefecto Pablo Guzmán.

El Instituto O'Higgins aseguró que se activaron inmediatamente los protocolos y que puso el caso a disposición de las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio Público.

Sin embargo, estudiantes del establecimiento denunciaron que desde hace dos años operaría una presunta red de difusión de imágenes y videos de explotación sexual infantil.