Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile

Este martes se completó la fase de octavos de final de la Copa Chile, quedando definida la última llave que faltaba en cuartos de final.

Coquimbo Unido se quedó con ese cupo, tras eliminar a Cobreloa, y enfrentará a Unión La Calera.

En cuartos, un cruce ya fue resuelto, con O'Higgins eliminado a Deportes Concepción para ser el primer semifinalista.

Revisa las llaves de cuartos de final a continuación: