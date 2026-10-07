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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile
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Este martes se completó la fase de octavos de final de la Copa Chile, quedando definida la última llave que faltaba en cuartos de final.

Coquimbo Unido se quedó con ese cupo, tras eliminar a Cobreloa, y enfrentará a Unión La Calera. 

En cuartos, un cruce ya fue resuelto, con O'Higgins eliminado a Deportes Concepción para ser el primer semifinalista.

Revisa las llaves de cuartos de final a continuación:

  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera
  • Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile
  • Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt
  • O'Higgins vs. Deportes Concepción (Eliminado)

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